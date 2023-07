FTSE 100-Wert Taylor Wimpey-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Wimpey verloren

Bei einem frühen Taylor Wimpey-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Taylor Wimpey-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,30 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 76,923 Taylor Wimpey-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2023 auf 1,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,88 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,12 Prozent abgenommen.

Taylor Wimpey markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at