Tesco Aktie

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WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Profitable Tesco-Investition? 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Tesco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Tesco-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 392,465 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 864,60 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 07.08.2026 auf 4,75 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,46 Prozent angewachsen.

Tesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
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