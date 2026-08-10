Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Profitable Tesco-Investition?
|
10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Tesco-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 392,465 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 864,60 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 07.08.2026 auf 4,75 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,46 Prozent angewachsen.
Tesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.08.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.07.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesco-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.07.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.07.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
03.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Tesco PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesco PLC
|5,50
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.