Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Investmentbeispiel
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06.07.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Tesco-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Tesco-Aktie 4,06 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 466,091 Tesco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.07.2026 auf 4,67 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 506,78 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 15,07 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Tesco einen Börsenwert von 29,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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