WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
12.01.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.01.2016 wurde die Tesco-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 508,681 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 113,06 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 09.01.2026 auf 4,15 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 111,31 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Tesco zuletzt 26,42 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
