Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Frühe Investition
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Tesco-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,20 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tesco-Aktie investiert, befänden sich nun 4 542,419 Tesco-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 4,52 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 536,28 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 105,36 Prozent.
Tesco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,76 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
