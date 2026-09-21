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WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Tesco-Investment im Blick 21.09.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Tesco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.09.2016 wurden Tesco-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,25 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 444,399 Tesco-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 4,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 116,23 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 111,62 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Tesco betrug jüngst 29,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
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