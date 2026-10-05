FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Tesco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Tesco-Aktie an diesem Tag 2,80 GBP wert. Bei einem Tesco-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,663 Tesco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 4,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,26 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 67,26 Prozent gesteigert.

Tesco war somit zuletzt am Markt 29,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at