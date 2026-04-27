FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Tesco-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Tesco-Anteile bei 2,21 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 451,502 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,91 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2 215,97 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 121,60 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Tesco belief sich zuletzt auf 31,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at