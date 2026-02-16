Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Lohnendes Tesco-Investment?
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tesco-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,97 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Tesco-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,214 Tesco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,22 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 13.02.2026 auf 4,89 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,22 Prozent zugenommen.
Tesco war somit zuletzt am Markt 31,05 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Tesco PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesco PLC
|5,55
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.