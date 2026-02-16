FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Tesco eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tesco-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,97 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Tesco-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,214 Tesco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,22 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 13.02.2026 auf 4,89 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,22 Prozent zugenommen.

Tesco war somit zuletzt am Markt 31,05 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at