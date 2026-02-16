Tesco Aktie

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

Lohnendes Tesco-Investment? 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Tesco eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tesco-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,97 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Tesco-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,214 Tesco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,22 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 13.02.2026 auf 4,89 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,22 Prozent zugenommen.

Tesco war somit zuletzt am Markt 31,05 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Tesco PLC

Analysen zu Tesco PLC

12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Tesco PLC 5,55 0,00% Tesco PLC

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
