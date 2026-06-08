FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Tesco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Tesco-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tesco-Papier 3,91 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Tesco-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 256,016 Tesco-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.06.2026 1 163,08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,54 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +16,31 Prozent.

Alle Tesco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at