Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Tesco-Investition
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08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Tesco-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tesco-Papier 3,91 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Tesco-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 256,016 Tesco-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.06.2026 1 163,08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,54 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +16,31 Prozent.
Alle Tesco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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