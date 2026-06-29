FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tesco-Investment gewesen.

Tesco-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tesco-Aktie an diesem Tag 2,16 GBP wert. Bei einem Tesco-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 462,492 Tesco-Aktien. Die gehaltenen Tesco-Anteile wären am 26.06.2026 2 127,00 GBP wert, da der Schlussstand 4,60 GBP betrug. Mit einer Performance von +112,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Tesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at