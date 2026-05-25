FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Tesco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tesco-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Tesco-Papier an diesem Tag bei 2,25 GBP. Bei einem Tesco-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 437,542 Tesco-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 4,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 536,94 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 105,37 Prozent.

Der Börsenwert von Tesco belief sich jüngst auf 29,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at