FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Tesco-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Tesco-Anteile letztlich bei 4,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Tesco-Papier investiert hätte, hätte er nun 2 265,519 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 4,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 720,43 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tesco eine Börsenbewertung in Höhe von 29,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at