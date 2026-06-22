Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Investmentbeispiel 22.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesco-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Tesco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Tesco-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Tesco-Anteile bei 2,25 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,518 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 4,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,24 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,24 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Tesco eine Marktkapitalisierung von 27,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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