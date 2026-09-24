Tritax Big Box REIT Aktie
WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99
|Lukratives Tritax Big Box REIT-Investment?
|
24.09.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: Hätte sich ein Investment in Tritax Big Box REIT vor 3 Jahren inzwischen gelohnt?
Die Tritax Big Box REIT-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1,46 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6 849,315 Tritax Big Box REIT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Tritax Big Box REIT-Aktie auf 1,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 068,49 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 0,68 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Tritax Big Box REIT einen Börsenwert von 4,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tritax Big Box REIT PLC
Analysen zu Tritax Big Box REIT PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tritax Big Box REIT PLC
|1,75
|0,00%