FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Tritax Big Box REIT-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Tritax Big Box REIT-Papier an diesem Tag 1,39 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 71,788 Tritax Big Box REIT-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tritax Big Box REIT-Aktie auf 1,58 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,21 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Tritax Big Box REIT bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at