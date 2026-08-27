FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tritax Big Box REIT-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.08.2023 wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Tritax Big Box REIT-Aktie bei 1,37 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 731,529 Tritax Big Box REIT-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 172,64 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,26 Prozent erhöht.

Alle Tritax Big Box REIT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at