Tritax Big Box REIT Aktie
WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99
|Lukrativer Tritax Big Box REIT-Einstieg?
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27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 27.08.2023 wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Tritax Big Box REIT-Aktie bei 1,37 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 731,529 Tritax Big Box REIT-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 172,64 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,26 Prozent erhöht.
Alle Tritax Big Box REIT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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