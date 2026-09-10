FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tritax Big Box REIT-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Tritax Big Box REIT-Papier letztlich bei 1,33 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 75,436 Tritax Big Box REIT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,55 GBP, da sich der Wert einer Tritax Big Box REIT-Aktie am 09.09.2026 auf 1,49 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,55 Prozent angewachsen.

Der Tritax Big Box REIT-Wert an der Börse wurde auf 4,47 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at