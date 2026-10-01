FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Tritax Big Box REIT eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.10.2021 wurde die Tritax Big Box REIT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tritax Big Box REIT-Papier bei 2,14 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Tritax Big Box REIT-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,635 Tritax Big Box REIT-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,09 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Papiers am 30.09.2026 auf 1,46 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,91 Prozent verringert.

Tritax Big Box REIT wurde am Markt mit 4,29 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at