Tritax Big Box REIT Aktie
WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99
|Rentable Tritax Big Box REIT-Investition?
|
26.11.2026 10:03:22
FTSE 100-Wert Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tritax Big Box REIT-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 168,577 Tritax Big Box REIT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Tritax Big Box REIT-Anteile wären am 25.11.2026 5 965,23 GBP wert, da der Schlussstand 1,43 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,35 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Tritax Big Box REIT belief sich zuletzt auf 4,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tritax Big Box REIT PLC
Analysen zu Tritax Big Box REIT PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tritax Big Box REIT PLC
|1,65
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.