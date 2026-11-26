Anleger, die vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tritax Big Box REIT-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 168,577 Tritax Big Box REIT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Tritax Big Box REIT-Anteile wären am 25.11.2026 5 965,23 GBP wert, da der Schlussstand 1,43 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,35 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Tritax Big Box REIT belief sich zuletzt auf 4,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at