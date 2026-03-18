Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Performance unter der Lupe
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18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Unilever-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,43 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Unilever-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 339,737 Unilever-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 48,80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 579,16 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 65,79 Prozent.
Der Marktwert von Unilever betrug jüngst 106,75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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