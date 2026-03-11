Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Unilever-Investition
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Unilever-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,894 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.03.2026 1 319,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 49,07 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,97 Prozent vermehrt.
Unilever erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
