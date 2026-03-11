Unilever Aktie

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

Unilever-Investition 11.03.2026 10:03:51

FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Unilever-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Unilever-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,894 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.03.2026 1 319,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 49,07 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,97 Prozent vermehrt.

Unilever erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

10.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
09.02.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
Unilever PLC 56,40 -1,30% Unilever PLC

20:43 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
