FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,89 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Unilever-Aktie investierten, hätten nun 2,278 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 113,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 49,98 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,87 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Unilever eine Börsenbewertung in Höhe von 99,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at