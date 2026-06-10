FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.06.2016 wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Unilever-Aktie bei 33,82 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 295,690 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 12 668,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 42,85 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,69 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Unilever eine Marktkapitalisierung von 90,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at