Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Unilever-Anlage unter der Lupe
|
10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.06.2016 wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Unilever-Aktie bei 33,82 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 295,690 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 12 668,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 42,85 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,69 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Unilever eine Marktkapitalisierung von 90,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
17:59
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.06.26