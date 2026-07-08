Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Performance unter der Lupe 08.07.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Unilever-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Unilever-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,02 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Unilever-Aktie investiert, befänden sich nun 2,563 Unilever-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 46,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,16 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,16 Prozent zugenommen.

Unilever wurde am Markt mit 98,20 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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