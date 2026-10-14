Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Lukrativer Unilever-Einstieg?
|
14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Unilever-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,96 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 238,307 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,11 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11 225,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,25 Prozent vermehrt.
Unilever wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,08 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
10:05
|FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Unilever auf 4390 Pence - 'Sell' (dpa-AFX)
|
07.10.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|13.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|57,01
|2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.