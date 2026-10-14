FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Unilever eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Unilever-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,96 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 238,307 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,11 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11 225,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,25 Prozent vermehrt.

Unilever wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,08 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at