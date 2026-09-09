FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unilever-Investment von vor einem Jahr verloren

Das Unilever-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,44 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das Unilever-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,023 Unilever-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,98 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 08.09.2026 auf 46,96 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,02 Prozent verringert.

Unilever erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at