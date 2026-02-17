FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Utilities-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Utilities-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das United Utilities-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,519 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2026 130,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,69 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,32 Prozent vermehrt.

United Utilities wurde am Markt mit 9,30 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at