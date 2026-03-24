FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Utilities-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der United Utilities-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das United Utilities-Papier bei 9,10 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 098,901 United Utilities-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 802,20 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Papiers am 23.03.2026 auf 12,56 GBP belief. Mit einer Performance von +38,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war United Utilities jüngst 8,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at