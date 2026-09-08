FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen United Utilities-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die United Utilities-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,50 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 952,081 United Utilities-Aktien im Depot. Die gehaltenen United Utilities-Anteile wären am 07.09.2026 12 729,32 GBP wert, da der Schlussstand 13,37 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von United Utilities bezifferte sich zuletzt auf 10,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at