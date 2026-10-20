United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|United Utilities-Investition im Blick
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20.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,83 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 845,666 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 12 431,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,70 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 24,31 Prozent gleich.
United Utilities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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