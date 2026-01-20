United Utilities Aktie

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

Lukrativer United Utilities-Einstieg? 20.01.2026 10:04:06

FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in United Utilities eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.01.2023 wurde die United Utilities-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Utilities-Papier an diesem Tag 10,57 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 946,522 United Utilities-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 623,28 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 19.01.2026 auf 12,28 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,23 Prozent gesteigert.

United Utilities wurde am Markt mit 8,36 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu United Utilities PLC

Analysen zu United Utilities PLC

14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

United Utilities PLC 14,10 -0,70% United Utilities PLC

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

