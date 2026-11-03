FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen United Utilities-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das United Utilities-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die United Utilities-Aktie bei 10,52 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,057 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 464,83 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 02.11.2026 auf 15,41 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 46,48 Prozent.

Insgesamt war United Utilities zuletzt 11,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at