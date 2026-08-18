FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen United Utilities-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die United Utilities-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,88 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 012,146 United Utilities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des United Utilities-Papiers auf 13,88 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 048,58 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,49 Prozent.

United Utilities wurde am Markt mit 10,49 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at