United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|United Utilities-Investmentbeispiel
|
18.08.2026 10:03:34
FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 10 Jahren abgeworfen
Die United Utilities-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,88 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 012,146 United Utilities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des United Utilities-Papiers auf 13,88 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 048,58 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,49 Prozent.
United Utilities wurde am Markt mit 10,49 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Utilities PLC
Analysen zu United Utilities PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Utilities PLC
|16,38
|0,00%