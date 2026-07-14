FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Utilities-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 14.07.2021 wurden United Utilities-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Utilities-Papier an diesem Tag 10,38 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,634 United Utilities-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,02 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 13.07.2026 auf 13,60 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,02 Prozent gesteigert.

United Utilities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,99 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at