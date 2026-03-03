United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Langfristige Performance
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit United Utilities-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,21 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 086,366 United Utilities-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 15 111,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,91 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 51,11 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 9,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu United Utilities PLC
Analysen zu United Utilities PLC
Aktien in diesem Artikel
|United Utilities PLC
|15,40
|-3,75%
