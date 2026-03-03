United Utilities Aktie

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

Langfristige Performance 03.03.2026 10:04:01

FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen United Utilities-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit United Utilities-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,21 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 086,366 United Utilities-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 15 111,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,91 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 51,11 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 9,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu United Utilities PLC

Analysen zu United Utilities PLC

14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

United Utilities PLC 15,40 -3,75% United Utilities PLC

