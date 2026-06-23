United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|United Utilities-Anlage im Blick
|
23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,33 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die United Utilities-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,724 United Utilities-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 12,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,09 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,09 Prozent zugenommen.
Am Markt war United Utilities jüngst 9,57 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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