United Utilities Aktie

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WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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Lohnende United Utilities-Anlage? 05.05.2026 10:03:51

FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Utilities-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.05.2025 wurde die United Utilities-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Utilities-Papier an diesem Tag 11,15 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 896,861 United Utilities-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.05.2026 auf 14,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 704,04 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,04 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich zuletzt auf 9,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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