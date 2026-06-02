FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Utilities-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die United Utilities-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Utilities-Papier an diesem Tag 11,81 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,467 United Utilities-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,35 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Anteils am 01.06.2026 auf 13,15 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,35 Prozent angewachsen.

United Utilities war somit zuletzt am Markt 9,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at