United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Profitable United Utilities-Investition?
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15.09.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Utilities von vor 10 Jahren abgeworfen
Die United Utilities-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,80 GBP. Bei einem United Utilities-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,204 United Utilities-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 13,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,69 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,69 Prozent.
Am Markt war United Utilities jüngst 9,84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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