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WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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United Utilities-Stockdividende 20.07.2026 14:03:21

FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: Über diese Dividende können sich United Utilities-Aktionäre freuen

FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: Über diese Dividende können sich United Utilities-Aktionäre freuen

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende zu zahlen.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier United Utilities am 17.07.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 0,54 GBP. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 3,85 Prozent. Somit vergütet United Utilities die Aktionäre insgesamt mit 357,60 Mio. GBP. Damit wurde die United Utilities-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent erhöht.

United Utilities-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der United Utilities-Anteilsschein via London bei einem Wert von 13,75 GBP aus dem Geschäft. Das United Utilities-Wertpapier wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der United Utilities-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2026 verzeichnet die United Utilities-Aktie eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 5,14 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von United Utilities via London 20,67 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 56,47 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel United Utilities

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,56 GBP aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,04 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von United Utilities

United Utilities ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 10,207 Mrd. GBP. Das United Utilities-KGV beläuft sich aktuell auf 15,28. 2026 setzte United Utilities 2,616 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 0,86 GBP.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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