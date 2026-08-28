Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Rentable Vodafone Group-Investition? 28.08.2026 10:03:39

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vodafone Group-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vodafone Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Vodafone Group-Anteile betrug an diesem Tag 0,88 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11 335,298 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 13 273,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,17 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 32,74 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vodafone Group einen Börsenwert von 27,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
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