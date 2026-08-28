Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Rentable Vodafone Group-Investition?
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28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vodafone Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Vodafone Group-Anteile betrug an diesem Tag 0,88 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11 335,298 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 13 273,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,17 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 32,74 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vodafone Group einen Börsenwert von 27,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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28.08.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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21.08.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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14.08.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel wäre eine Vodafone Group-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert (finanzen.at)
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10.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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10.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
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07.08.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
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06.08.26
|Anleger in Habachtstellung: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,38
|1,14%
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