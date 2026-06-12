Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Lukratives Vodafone Group-Investment? 12.06.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 12.06.2023 wurden Vodafone Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,73 GBP. Bei einem Vodafone Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,268 Vodafone Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.06.2026 auf 1,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,07 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 56,07 Prozent gesteigert.

Vodafone Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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