Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Lukrative Vodafone Group-Investition?
|
03.07.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Vodafone Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,79 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Vodafone Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,199 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 0,99 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,53 GBP wert. Damit wäre die Investition um 24,53 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Vodafone Group zuletzt 22,67 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
10:04
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.06.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.06.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.06.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.06.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.06.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)