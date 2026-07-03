Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Lukrative Vodafone Group-Investition? 03.07.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Vodafone Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,79 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Vodafone Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,199 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 0,99 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,53 GBP wert. Damit wäre die Investition um 24,53 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Vodafone Group zuletzt 22,67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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