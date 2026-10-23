Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Vodafone Group-Investment 23.10.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vodafone Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Vodafone Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Vodafone Group-Papier an diesem Tag bei 0,88 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 136,880 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vodafone Group-Papiers auf 1,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 361,98 GBP wert. Mit einer Performance von +36,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Vodafone Group zuletzt 27,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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