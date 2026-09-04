Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Frühe Investition
|
04.09.2026 10:03:59
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vodafone Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,72 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 138,026 Vodafone Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,81 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 03.09.2026 auf 1,22 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 168,81 GBP, was einer positiven Performance von 68,81 Prozent entspricht.
Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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