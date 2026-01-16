Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Investmentbeispiel
|
16.01.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Vodafone Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,70 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hat, hat nun 143,885 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (1,01 GBP), wäre das Investment nun 144,96 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 44,96 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich jüngst auf 23,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Vodafone Group PLC
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
