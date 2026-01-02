Vodafone Group Aktie

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

Langfristige Performance 02.01.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vodafone Group-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1,22 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Vodafone Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 822,504 Vodafone Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 813,29 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 31.12.2025 auf 0,99 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 23,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

