FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vodafone Group-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 2,08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 804,228 Vodafone Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2025 4 528,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,94 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,72 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Vodafone Group einen Börsenwert von 22,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at