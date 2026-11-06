Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Performance im Blick 06.11.2026 10:03:30

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vodafone Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Vodafone Group-Papier letztlich bei 1,11 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,005 Vodafone Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 1,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,47 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 7,47 Prozent.

Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,09 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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04.11.26 Vodafone Group Sell UBS AG
29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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