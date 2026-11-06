Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Performance im Blick
|
06.11.2026 10:03:30
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Vodafone Group-Papier letztlich bei 1,11 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,005 Vodafone Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 1,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,47 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 7,47 Prozent.
Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,09 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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06.11.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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02.11.26
|Gewinne in London: FTSE 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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02.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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02.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
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30.10.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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25.10.26
|Umfrage: Zwei Drittel wollen keine Handys am Esstisch (dpa-AFX)
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23.10.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,39
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